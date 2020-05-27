Гол Дзагоева вышел в 1/8 финала баттла за лучший гол наших игроков в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
В четвёртой паре 1/16 финала оказались Алан Дзагоев (ЦСКА) — гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов сезона-2009/2010 (3 ноября 2009 года), а также Виктор Пасулько («Спартак») — гол в ворота бременского «Вердера» в матче Кубка УЕФА сезона-1986/1987 (3 ноября 1987 года).
В голосовании победил Дзагоев, набравший 52% голосов. За Пасулько проголосовали 48% читателей.
В пятой паре 1/16 финала встретились Сергей Семак («Зенит») — гол в ворота «Бенфики» в матче ЛЧ сезона-2011/2012 и Игорь Беланов («Динамо» Киев) — мяч в ворота «Рапида» во встрече Кубка обладателей Кубков сезона-1985/1986.
Посмотреть видео голов, а также проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».
В 1/8 финала уже баттла вышли голы Александра Павленко («Спартак»), Олега Блохина («Динамо» Киев) и Сергея Шавло («Спартак»).
- 27 мая 2020
-
19:59
-
19:58
-
19:54
-
19:48
-
19:28
-
19:28
-
19:25
-
19:21
-
19:06
-
19:03
-
18:55
-
18:45
-
18:28
-
18:28
-
18:19
-
18:17
-
17:58
-
17:55
-
17:38
-
17:33
-
17:14
-
17:13
-
17:09
-
17:07
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:30
-
16:28
-
16:07
-
15:53
-
15:41
-
15:37
-
15:03
-
14:54