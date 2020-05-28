Врач «Спартака» рассказал о работе в больнице во время пандемии коронавируса

Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский рассказал о работе в больнице во время пандемии коронавируса.



«Я проходил дежурство в университетской клинической больнице имени Василенко. Множество спортивных врачей пошли на помощь и не остались в стороне. Мы все пришли в спортивную медицину из каких-то других сфер. Я 13 лет работал анестезиологом-реаниматологом в одной из крупнейших больниц Москвы. Я работал именно в реанимации, кто-то другой – в хирургии. Мы все вместе должны были мобилизироваться против общего врага. Помимо пациентов мы должны были помочь своим коллегам. Никто никого не заставлял.



Одним словом, что я увидел в больнице? Тяжело. Оборудования и коек хватало, но были вещи, над которыми можно было задуматься. Тяжело было пациентам, которые болеют и переносят эту болезнь. У людей, которые тяжело переносили болезнь, были сопутствующие паталогии. Тяжело было всему персоналу, потому что быть в этом костюме не очень комфортно, а ещё нужно думать и что-то делать – коллосальная нагрузка. Тяжело правительству, которое хочет искренне сделать лучше. Тяжело гражданам, которые сидят дома и теряют средства к существованию.



Мелочи, над которыми стоило задуматься? Вся одноразовая постель, она соответсвует всем требованиям, но для работы персонала и пациентов – неудобно. Пациентам неудобно лежать, а медицинскому и сестринскому персоналу – работать. Что касается врачей, мне запомнились защитные очки. Они запотевают, впиваются в лицо, и после первого часа ты ничего не видишь. Через три часа работы бултыхается озеро, а через четыре – не понимаешь ничего, потому что в голове лишь одна пульсирующая мысль: как всё это снять с лица. Все остальные нюансы легко перенести взрослому человеку.



Вскоре руководство мне сказало, что нужно возвращаться в команду, сейчас отбываю карантин. Своей смене я отправил пять масок для сноуборда. Также заказал хоккейный антизапотеватель. Как оказалось, спортивное сообщество на что-то сгодилось», — сказал Бутовский в ролике на YouTube-канале «Футбольный Биги».