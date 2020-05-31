Геркус: «Локомотив» пытается сгладить уход Сёмина, но их слова кажутся неискренними
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о прощании московского клуба с экс-наставником команды Юрием Сёминым.
«Я, конечно, понимаю, что „Локомотив“ пытается как умеет сгладить ситуацию и сказать добрые слова, но отчего-то чувство от их «220 постов» очень неловкое. Тяжёлое прямо скажу чувство. Все сказанные слова кажутся излишними, неуместными и потому неискренними и ненужными», — написал Геркус в своём «твиттере».
Напомним, что контракт Сёмина с «Локомотивом» истекает 31 мая. Руководство московского клуба приняло решение не продлевать сотрудничество со специалистом. Новым главным тренером «железнодорожников» стал серб Марко Николич, который подписал с клубом двухлетний контракт.
«Пусть говорит Кикнадзе». Сёмин отказался комментировать последний день контракта с «Локо»
- 31 мая 2020
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