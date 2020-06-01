Геркус: Сёмину даже не предложили высказаться по поводу нового тренера. Это неправильно

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал интервью с бывшим главным тренером команды Юрием Сёминым, у которого накануне, 31 мая, истёк контракт с клубом.



«Благодарен Юрию Павловичу за тёплые слова о своей работе. В такой непростой момент это особенно ценно. Со многими его мыслями я согласен. К примеру, трансферный комитет в том виде, в котором он существовал в «Локомотиве», скорее мешал. Согласен и с тем, что выбор тренера на замену Сёмину как минимум из вежливости мог бы быть с ним согласован. Ему же даже не предложили высказаться по этому поводу. Это неправильно», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010 год. Под руководством специалиста московский клуб трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.

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