Юрий Сёмин призвал руководителей «Локомотива» уйти в отставку

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что руководство московского клуба должно было уйти в отставку вместе с ним.
«Если руководители клуба считают, что я какие-то задачи не выполнил, думаю, было бы правильно и по-мужски уйти всем вместе. И генеральному директору, и совету директоров в полном составе, и тренеру. Ведь они меня назначали и утверждали, они продлевали со мной контракт. А значит, должны нести за это ответственность.
Большое спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они во мне разбудили зверя! Они делали все, чтобы мы не заняли более высокое место и чтобы команда не становилась сильнее. Их деятельность стала моей самой большой мотивацией.
И дело не в том, что не продлили мой контракт. Дело в том, кто остается. Сёмин не продлен, а Кикнадзе работает. Василий Александрович, Анатолий Анатольевич, я к вам хорошо отношусь. Но вы не можете работать в «Локомотиве»! Потому что у этого клуба есть традиции, которые не имеют отношения к интригам. Оставить вас — решение гораздо более губительное, чем убрать Сёмина", — цитирует тренера «Спорт-экспресс».
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