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Ари сделал своей собаке маникюр. Видео

Ари сделал своей собаке маникюр. Видео
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Краснодара» Ари опубликовал видео с собакой на своей странице в «Инстаграме».

В ролике футболист пилкой обрабатывает собаке когти. «Сегодня был его день! День маникюра. День, когда можно поесть шашлычок и в конце — мороженое», — написал Ари.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ари защищает цвета «Краснодара» с 2013 года. Ранее он выступал за московский «Спартак», нидерландский «АЗ», шведский «Кальмар» и бразильскую «Форталезу». Сезон-2017/2018 Ари провёл в московском «Локомотиве», куда перешёл на правах аренды. В составе «железнодорожников» форвард стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.

Сезон чемпионата России будет возобновлён 19 июня. «Краснодар», набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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