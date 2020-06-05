Селюк: в России некоторые мне говорили: «Темнокожих к нам в клуб не надо»

Агент Дмитрий Селюк заявил, что некоторые российские клубы отказывались работать с темнокожими футболистами.



«Открытого расизма в российском футболе не так много. У меня много игроков играет в РПЛ – никаких проблем. Но есть расизм закрытый, особенно в ФНЛ. Приглашать игроков-иностранцев, повышать интерес к лиге и повышать класс наших игроков? Да плевать все на это хотели! В России я сталкивался с тем, что некоторые мне говорили: «Темнокожих к нам в клуб не надо».

Даже тренеры ходили и говорили: «Селюк предлагает игрока, зарплата 1-2 тысячи долларов в месяц». Им отвечали, что не надо, и брали тридцатилетнего россиянина, у которого зарплата 10-15 тысяч. Потому что половину зарплаты он отдаёт спортивному директору или тренеру. Поэтому парень с зарплатой в одну-две тысячи никому не интересен, у него нечего взять. Что касается футбола и результата — всем всё равно», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.