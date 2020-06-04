Селюк: зачем футболисты выступают в поддержку мародёрства, бунтов? При чём тут расизм?

Агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о ситуации в США, где проходят массовые акции протеста в защиту прав афроамериканцев.
«Протесты и мародёрство — разные вещи. Скажу за себя: для меня цвет кожи неважен. Если же вы не согласны с расовой дискриминацией, есть законные правила, по которым можно выйти на протест или демонстрацию. В Америке нужен был повод, им стал Флойд, не было бы Флойда — взяли бы кого-нибудь другого.
Когда многие футболисты начинают высказывать якобы поддержку, главный вопрос — в поддержку чего? Флойда? Безусловно, полицейский арестован и будет сидеть. Но зачем футболисты выступают в поддержку этих бунтов, мародёрства, унижений продавцов и владельцев магазинов, которых оттуда вышвыривают? При чём тут расизм?
Получается, если Кокорин стукнул Пака стулом, то сейчас во всех городах — например на Дальнем Востоке — китайцы и корейцы должны пойти на погром магазинов? Чушь собачья. Есть ситуация – арестовали, посадили.
Почему у Англии права стоят сумасшедших денег? Если будут играть пять нигерийцев, десять китайцев или пятнадцать испанцев, то эти страны будут закупать права на трансляции. Когда в «Зените» были Спалетти и Манчини, в Италии закупали права на матчи питерцев. Всё это — расширение лиги и бизнеса в целом.
А когда говорят, что будут играть одни русские, это показывает, что везде всё коррумпировано так, что даже вздохнуть невозможно. Клубы берут игроков у одного агента под призывом, что будут играть молодые. А потом мы проигрываем всем, уже даже Португалию пропустили, скоро и других пропустим. Конкуренция — двигатель прогресса, сейчас много хороших и талантливых ребят, а благодаря сложившейся ситуации всё складывается таким образом, что никто никуда не идёт и права на РПЛ стоят смехотворных денег», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, 25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США. Многие спортсмены поддержали протестующих против жестокости полицейских в отношении афроамериканцев.
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