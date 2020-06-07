«Краснодар» интересуется нападающим «Кёльна» Кордобой
Как стало известно «Чемпионату» из немецких источников, «Краснодар» интересуется нападающим «Кёльна» Джоном Кордобой.
27-летний Кордоба — сын известного в прошлом колумбийского футболиста Мануэля Кордобы. Воспитанник футбольной академии клуба «Энвигадо». В 2013 году в составе молодёжной сборной Колумбии Кордоба стал победителем молодёжного чемпионата Южной Америки в Аргентине.
Летом 2017 года Кордоба перешёл в «Кёльн» из «Майнца», подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила € 15 млн.
Рыночная стоимость Кордобы, по данным Transfermarkt, составляет € 9,5 млн. Его контракт с «Кёльном» действует до лета 2021 года. В этом сезоне колумбийский форвард провёл в Бундеслиге 26 матчей, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.
«Краснодар» готов заплатить € 15 млн за 17-летнего бразильца
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