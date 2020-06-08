Мартин Брайтвайт: «Барселона» — самый большой клуб в мире. Тут на меня смотрят по-другому

Нападающий каталонской «Барселоны» Мартин Брайтвайт поделился впечатлениями от игры за сине-гранатовых.

«Когда случился трансфер в «Барселону», я почувствовал себя очень гордым. Сказал себе, что усердная работа окупилась. И это придало мне ещё большую мотивацию расширить границы того, чего я могу добиться в карьере.

Многое изменилось, поскольку сейчас я играю за самый большой клуб в мире. Здесь люди смотрят на меня по-другому. Меня больше узнают. Моё лицо стало известным», — приводит слова Брайтвайта Goal.

Напомним, «Барселона» выкупила Мартина у «Леганеса» в феврале 2020 года за € 18 млн. В составе сине-гранатовых датчанин принял участие в 3 матчах испанской Примеры (0 голов, 0 результативных передач).