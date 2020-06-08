Мартин Брайтвайт: «Барселона» — самый большой клуб в мире. Тут на меня смотрят по-другому
Нападающий каталонской «Барселоны» Мартин Брайтвайт поделился впечатлениями от игры за сине-гранатовых.
«Когда случился трансфер в «Барселону», я почувствовал себя очень гордым. Сказал себе, что усердная работа окупилась. И это придало мне ещё большую мотивацию расширить границы того, чего я могу добиться в карьере.
Многое изменилось, поскольку сейчас я играю за самый большой клуб в мире. Здесь люди смотрят на меня по-другому. Меня больше узнают. Моё лицо стало известным», — приводит слова Брайтвайта Goal.
Напомним, «Барселона» выкупила Мартина у «Леганеса» в феврале 2020 года за € 18 млн. В составе сине-гранатовых датчанин принял участие в 3 матчах испанской Примеры (0 голов, 0 результативных передач).
Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт уверен, что станет лучшим бомбардиром Ла Лиги
- 8 июня 2020
-
14:06
-
13:47
-
13:30
-
13:03
-
13:00
-
12:28
-
12:27
-
12:17
-
12:03
-
11:54
-
11:33
-
11:30
-
11:16
-
11:08
-
10:34
-
10:02
-
09:58
-
09:53
-
09:31
-
09:30
-
08:39
-
08:30
-
07:25
-
06:51
-
06:17
-
05:49
-
05:49
-
04:48
-
04:27
-
04:12
-
03:53
-
03:32
-
03:17
-
03:00
-
02:38
Партнерский контент