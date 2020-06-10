Николай Димитров покинул «Урал» и завершил карьеру

Пресс-служба екатеринбургского «Урала» сообщила об уходе из команды болгарского полузащитника Николая Димитрова, который принял решение о завершении карьеры.

«Полузащитник Николай Димитров принял решение завершить спортивную карьеру. Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.



Выражаем большую благодарность Николаю за игру в составе нашей команды, его голы, голевые передачи и другие яркие моменты! Желаем и дальше оставаться позитивно мыслящим человеком и успешно развиваться в других сферах жизни! Спасибо, что был с нами!» — говорится в сообществе «Урала» в социальной сети "ВКонтакте".

Димитров выступал за «Урал» с 2017 года. В составе екатеринбургского клуба он принял участие в 90 матчах, забил 10 голов и отдал 18 результативных передач.