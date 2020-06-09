Михаил Меркулов: в «Урале» была стабильность, но для роста мне нужен был переход в «Рубин»

Новичок «Рубина» защитник Михаил Меркулов прокомментировал переход в казанский клуб.
«Когда заходишь на футбольную базу «Рубина», просто уже хочется играть в футбол. В «Урале» была стабильность, но я понял, что для роста нужны переход, смена обстановки. Нужно выйти из зоны комфорта, посмотреть, чего я стою в другой команде, в другом коллективе. Для меня основное — это когда заинтересован главный тренер.
В «Урал» я приходил как ноунейм и просто доказывал. Хочется работать с человеком, который хочет со мной работать. На звонки с неизвестных номеров не то что не хочется отвечать, но всегда в ожидании, что же это будет. Может, с микрофинансов каких-нибудь звонят. Было удивительно, что мне в принципе звонит Слуцкий. Диалог получился коротким, я дал добро на переход в «Рубин», — сказал Меркулов в интервью клубной пресс-службе.
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