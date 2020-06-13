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Гол Холанда на последней минуте принёс «Боруссии» победу в матче с «Фортуной»

Гол Холанда на последней минуте принёс «Боруссии» победу в матче с «Фортуной»
Футбол / Германия 0

В 31-м туре Бундеслиги состоялся матч «Фортуна» – «Боруссия» Д. Встреча прошла в Дюссельдорфе на стадионе «Эспирит-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол забил нападающий Эрлинг Холанд на последней минуте встречи. Мануэль Аканджи навесил в штрафную, Холанд оторвался от опекуна и головой переправил мяч в сетку ворот.

После 31 тура дортмундская «Боруссия», набрав 66 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Фортуна» (28) — на 16-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 30 матчах набравшая 70 очков.

Результаты других матчей:

«Вольфсбург» — «Фрайбург» — 2:2

«Герта» — «Айнтрахт» — 1:4

«Кёльн» — «Унион» — 1:2

«Падерборн» — «Вердер» — 1:5

«Фортуна» — «Боруссия» — 0:1

Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.

Германия - Бундеслига. 31-й тур
13 июня 2020, суббота. 16:30 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Холанд – 90+5'
Германия - Бундеслига. 31-й тур
13 июня 2020, суббота. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
2 : 2
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Вегорст – 14'   2:0 Вегорст – 26' (пен)   2:1 Хёлер – 43'   2:2 Шаллаи – 46'
Германия - Бундеслига. 31-й тур
13 июня 2020, суббота. 16:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
1 : 4
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Пёнтек – 24'   1:1 Дост – 51'   1:2 Силва – 62'   1:3 Н'Дика – 68'   1:4 Силва – 86'
Удаления: Боята – 45+2' / нет
Германия - Бундеслига. 31-й тур
13 июня 2020, суббота. 16:30 МСК
Падерборн 07
Падерборн
Окончен
1 : 5
Вердер
Бремен
0:1 Классен – 20'   0:2 Осако – 34'   0:3 Классен – 39'   0:4 Эггештайн – 59'   1:4 Сабири – 66'   1:5 Фуллкруг – 90+2'
Испания - Примера. 28-й тур
13 июня 2020, суббота. 18:00 МСК
Сельта
Виго
Перерыв
0 : 0
Вильярреал
Вильярреал
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