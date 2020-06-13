Гол Холанда на последней минуте принёс «Боруссии» победу в матче с «Фортуной»

В 31-м туре Бундеслиги состоялся матч «Фортуна» – «Боруссия» Д. Встреча прошла в Дюссельдорфе на стадионе «Эспирит-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол забил нападающий Эрлинг Холанд на последней минуте встречи. Мануэль Аканджи навесил в штрафную, Холанд оторвался от опекуна и головой переправил мяч в сетку ворот.
После 31 тура дортмундская «Боруссия», набрав 66 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Фортуна» (28) — на 16-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 30 матчах набравшая 70 очков.
Результаты других матчей:
«Вольфсбург» — «Фрайбург» — 2:2
«Герта» — «Айнтрахт» — 1:4
«Кёльн» — «Унион» — 1:2
«Падерборн» — «Вердер» — 1:5
«Фортуна» — «Боруссия» — 0:1
Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.
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