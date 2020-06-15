«Охота продолжается». «Аякс» продлил контракт с 36-летним Хунтеларом
Амстердамский «Аякс» объявил о продлении контракта с нападающим Клас-Яном Хунтеларом.
«Он жаждет большего. Охота продолжается», — говорится в официальном «твиттере» голландского клуба.
Новое соглашение между футболистом и клубом из Амстердама будет действовать до лета 2021 года.
36-летний Хунтелар является воспитанником ПСВ. В «Аякс» он перешёл в 2006 году, но покинул клуб в 2008-м. В 2017 году форвард вернулся в амстердамский клуб. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18 матчах Эредивизии (шесть — в основном составе), стал автором девяти забитых мячей, а также отдал две результативные передачи.
Напомним, что сезон-2019/2020 в Нидерландах был завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Чемпион объявлен не был.
«Аякс» представил необычную гостевую форму на следующий сезон
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