«Охота продолжается». «Аякс» продлил контракт с 36-летним Хунтеларом

Амстердамский «Аякс» объявил о продлении контракта с нападающим Клас-Яном Хунтеларом.

«Он жаждет большего. Охота продолжается», — говорится в официальном «твиттере» голландского клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом из Амстердама будет действовать до лета 2021 года.

36-летний Хунтелар является воспитанником ПСВ. В «Аякс» он перешёл в 2006 году, но покинул клуб в 2008-м. В 2017 году форвард вернулся в амстердамский клуб. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18 матчах Эредивизии (шесть — в основном составе), стал автором девяти забитых мячей, а также отдал две результативные передачи.

Напомним, что сезон-2019/2020 в Нидерландах был завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Чемпион объявлен не был.