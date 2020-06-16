Тедеско: очень горжусь Горецкой и благодарен ему

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об отношении к полузащитнику «Баварии» Леону Горецке, с которым ранее работал в «Шальке-04».
«Я очень горжусь Леоном. Но я абсолютно не удивлён его прогрессом. Каждый, кто общается с Горецкой, быстро понимает, в чём его приоритет. В первую очередь он хороший человек. Он умён, очень профессионален, мыслит вне каких-либо рамок и очень чуток в социальном плане. Тренер распознаёт эти качества мгновенно, как только видит, как он ладит с одноклубниками. И Леон хочет побеждать в каждом матче – это его менталитет, который он передаёт окружающим.
Так что мы в «Шальке» даже не задумывались о том, чтобы отстранить его от команды, когда он анонсировал свой переход в «Баварию». Он был слишком важен. До самого конца он вёл себя идеально, и я очень благодарен ему за это», — цитирует Тедеско Goal.com.
- 16 июня 2020
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