Тедеско: очень горжусь Горецкой и благодарен ему

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об отношении к полузащитнику «Баварии» Леону Горецке, с которым ранее работал в «Шальке-04».



«Я очень горжусь Леоном. Но я абсолютно не удивлён его прогрессом. Каждый, кто общается с Горецкой, быстро понимает, в чём его приоритет. В первую очередь он хороший человек. Он умён, очень профессионален, мыслит вне каких-либо рамок и очень чуток в социальном плане. Тренер распознаёт эти качества мгновенно, как только видит, как он ладит с одноклубниками. И Леон хочет побеждать в каждом матче – это его менталитет, который он передаёт окружающим.



Так что мы в «Шальке» даже не задумывались о том, чтобы отстранить его от команды, когда он анонсировал свой переход в «Баварию». Он был слишком важен. До самого конца он вёл себя идеально, и я очень благодарен ему за это», — цитирует Тедеско Goal.com.

Доменико Тедеско: «Спартак» хочет вернуться на вершину и в Лигу чемпионов