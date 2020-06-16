Доменико Тедеско: «Спартак» хочет вернуться на вершину и в Лигу чемпионов

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о целях клуба, а также отметил молодых игроков команды.
«Спартак» – самый большой клуб в самой большой стране мира. Он хочет вернуться на вершину и желательно в Лигу чемпионов. Это должно быть требованием для рекордсмена по чемпионским титулам. Это увлекательная задача ещё и потому, что команда невероятно молода.
У нас в составе много интересных игроков. Александр Максименко – вратарь сборной России U21, Павел Маслов – очень молодой правый защитник с большим потенциалом, полузащитнику Зелимхану Бакаеву всего 23 года, а он уже вызывается в сборную. Зачастую в центре играют 22-летний Алекс Крал и 19-летний Наиль Умяров. В нападении – молодой аргентинец Эсекьель Понсе или Джордан Ларссон, сын Хенрика. Александру Соболеву всего 23. Развивать эту команду увлекательно», — цитирует Тедеско Goal.com.
Интервью с Доменико Тедеско можно также прочитать на «Чемпионате».
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