Футболисты и тренеры «Анжи» пошли на 50-процентное сокращение зарплат за два месяца

Пресс-служба махачкалинского «Анжи», который выступает в ПФЛ, сообщила, что футболисты, тренерский штаб, персонал команды и сотрудники клуба отказались от 50 процентов зарплаты за два месяца.



«Размер оплаты труда в «Анжи» сегодня не сопоставим с топ-клубами России или Европы, но в нынешней ситуации это существенные средства для клуба. Именно поэтому весь коллектив «Анжи» добровольно пошёл на понижение заработной платы за период вынужденного простоя в апреле и мае на 50%, но не ниже минимального размера оплаты труда. Прямо сейчас сэкономленные средства помогут клубу сократить имеющиеся задолженности и продолжить постепенный выход из кризисной ситуации.



Отказываясь от части заработной платы сегодня, мы все помогаем сохранить клуб. Сохраняя «Анжи», мы обеспечиваем будущее себе и своим семьям, дарим надежду на возрождение клуба тысячам болельщиков, сохраняем мечту дагестанских мальчишек, которые смогут тренироваться и играть за «Анжи» завтра», — говорится в сообщении.

Напомним, сезон в Профессиональной футбольной лиге был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. «Анжи» по итогам розыгрыша занял 15-е место в турнирной таблице зоны «Юг».