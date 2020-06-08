Несколько футболистов «Анжи» переболели коронавирусом

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил о заражении группы футболистов команды коронавирусом.



«Некоторые игроки переболели. В большинстве случаев без серьёзных последствий, всё же организм молодой. В больницу никто не попадал, у кого-то была пневмония, у кого-то температура несколько дней или потеря обоняния. Все ребята в домашних условиях лечились.



Сейчас эта болезнь более-менее безопасна, врачи понимают и знают, как лечить, люди стали более ответственно относиться к этому. Думаю, что рано или поздно все переболеют, пока не появится вакцина», — цитирует Агарагимова «Р-Спорт».



Напомним, сезон в Профессиональной футбольной лиге был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. «Анжи» по итогам розыгрыша занял 15-е место в турнирной таблице зоны «Юг».

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