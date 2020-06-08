Несколько футболистов «Анжи» переболели коронавирусом

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил о заражении группы футболистов команды коронавирусом.
«Некоторые игроки переболели. В большинстве случаев без серьёзных последствий, всё же организм молодой. В больницу никто не попадал, у кого-то была пневмония, у кого-то температура несколько дней или потеря обоняния. Все ребята в домашних условиях лечились.
Сейчас эта болезнь более-менее безопасна, врачи понимают и знают, как лечить, люди стали более ответственно относиться к этому. Думаю, что рано или поздно все переболеют, пока не появится вакцина», — цитирует Агарагимова «Р-Спорт».
Напомним, сезон в Профессиональной футбольной лиге был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. «Анжи» по итогам розыгрыша занял 15-е место в турнирной таблице зоны «Юг».
- 8 июня 2020
-
14:06
-
13:47
-
13:30
-
13:03
-
13:00
-
12:28
-
12:27
-
12:17
-
12:03
-
11:54
-
11:33
-
11:30
-
11:16
-
11:08
-
10:34
-
10:02
-
09:58
-
09:53
-
09:31
-
09:30
-
08:39
-
08:30
-
07:25
-
06:51
-
06:17
-
05:49
-
05:49
-
04:48
-
04:27
-
04:12
-
03:53
-
03:32
-
03:17
-
03:00
-
02:38