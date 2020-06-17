Непомнящий: не представляю, куда можно перенести матч «Сочи» — «Ростов»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал заражение шести футболистов «Ростова» коронавирусом.
«Точно знаю, что игроки и тренерский штаб «Ростова» строго относились к требованиям безопасности. Как так случилось — для меня загадка. Очень жаль. Но, конечно, это в первую очередь внутреннее дело самой команды. Им нужно разобраться и провести расследование, почему произошла такая серьёзная вспышка.
Ответственность лежит на «Ростове», в котором где-то не до конца досмотрели. Самое обидное, что и времени до старта чемпионата совсем мало. О его остановке речи даже не идёт. Вариантов, наверное, остаётся не так много. Выставлять молодёжный состав опасно: они и тренировались мало, и это в любом случае будет большой риск. Возможно и техническое поражение, к сожалению. График игр и так очень плотный. Не представляю, куда можно перенести эту игру.
Надеюсь, «Ростов» оперативно организует экспресс-тесты и мы в ближайшее время узнаем точное количество заражённых. Может быть, футболисты основы, у которых будет выявлен отрицательный показатель, всё-таки смогут принять участие в ближайших матчах», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 17 июня 2020
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