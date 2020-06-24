Бывший игрок «ПСЖ»: Ибрагимович — это НЛО

Бывший игрок «Пари Сен-Жермен» Матьё Бодмер поделился мнением об экс-форварде французского клуба Златане Ибрагимовиче.

«Ибрагимович — это НЛО. Мне нравится он как человек, я восхищался его игрой. Он является отличным футболистом и классным парнем, который много дал «ПСЖ». Можно сказать, что он высокомерен, но Златан заставил многие вещи двигаться в правильном направлении», — приводит слова Бодмера Goal.

Ибрагимович выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2016 год. В составе парижского клуба он забил 156 голов в 180 матчах и является вторым в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ». С парижанами форвард четыре раза становился чемпионом Франции, дважды выиграл Кубок страны, а также по три раза завоевал Кубок лиги и Суперкубок Франции.