Златан Ибрагимович готов остаться в «Милане», если ему предложат контракт на € 6 млн в год

38-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, контракт которого с клубом истекает по окончании текущего сезона, выдвинул условия по его продлению, сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, Златан имеет желание остаться в «Милане» и продлить контракт, однако на куда более выгодных финансовых условиях. Ибрагимович желает подписать контракт с «Миланом» на сумму € 6 млн в год. Интерес к игроку проявляет клуб Серии С «Монца» под руководством экс-президента россонери Сильвио Берлускони и бывшего спортивного директора красно-чёрных Антонио Галлиани.
Ибрагимович вернулся в «Милан», где выступал с 2010 по 2012 год, из американского «Лос-Анджелес Гэлакси» в январе 2020 года, подписав с итальянской командой контракт до 30 июня. В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в восьми матчах чемпионата Италии (в семи — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи.
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