«Манчестер Сити» уступил «Челси» в матче 31-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» уступил лондонскому «Челси» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:2. Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
На 36-й минуте встречи полузащитник хозяев Кристиан Пулишич убежал на скорости один на один с вратарём и уверенно пробил мимо Эдерсона в дальний угол ворот, открыв счёт в матче. На 55-й минуте Кевин Де Брёйне сравнял счёт, исполнив идеальный удар со штрафного в девятку ворот «Челси». В середине второго тайма «горожане» остались вдесятером: Фернандиньо был удалён за игру рукой, судья назначил пенальти. Виллиан уверенно реализовал 11-метровый удар и вывел лондонский клуб вперёд.
В матче 32-го тура АПЛ «Манчестер Сити» предстоит встреча с «Ливерпулем», а «Челси» сыграет на выезде с «Вест Хэм Юнайтед».
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