Карпин и игроки «Ростова» с соблюдением дистанции отпраздновали победу над «Арсеналом»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и футболисты команды отпраздновали победу в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
После матча команда расположилась на поле, не забывая о правилах социальной дистанции.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» ростовского клуба.
Победу «Ростову» принесли голы Павла Мамаева и Алексея Ионова. В составе гостей единственный гол забил Евгений Луценко.
«Ростов», набрав 41 очко, вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (28) — на 9-м месте. Лидером турнира является «Зенит» (56).
В следующем туре «Ростов» встретится с «Краснодаром», который занимает четвёртое место в РПЛ. Матч состоится 1 июля в Ростове на стадионе «Ростов Арена».
Гол Мамаева на 1-й минуте и удаление — в видеообзоре матча «Ростов» — «Арсенал»
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