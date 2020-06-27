Карпин и игроки «Ростова» с соблюдением дистанции отпраздновали победу над «Арсеналом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и футболисты команды отпраздновали победу в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

После матча команда расположилась на поле, не забывая о правилах социальной дистанции.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» ростовского клуба.

Победу «Ростову» принесли голы Павла Мамаева и Алексея Ионова. В составе гостей единственный гол забил Евгений Луценко.



«Ростов», набрав 41 очко, вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (28) — на 9-м месте. Лидером турнира является «Зенит» (56).

В следующем туре «Ростов» встретится с «Краснодаром», который занимает четвёртое место в РПЛ. Матч состоится 1 июля в Ростове на стадионе «Ростов Арена».