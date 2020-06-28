«Урал» — «Тамбов»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Тамбов».
«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Вилюш, Золотов, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Кухарчик.
Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Ароян, Ефремов, Магомадов, Калинин, Шаболин, Августиняк, Погребняк, Панюков, Юсупов.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Филин, Чуперка, Карасёв, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
Запасные: Чагров, Таказов, Шляков, Юрганов, Каплиенко, Кабахидзе, Мамтов, Федчук.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Сафьян и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный арбитр — Роман Сафьян (Москва).
«Урал», набрав 25 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (25) — на 13-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (56).
- 28 июня 2020
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