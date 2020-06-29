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«Бёрнли» обыграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии

«Бёрнли» обыграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии
Футбол / Англия 0

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» со счётом 0:1 проиграл «Бёрнли». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Обслуживал матч арбитр Саймон Хупер, ему ассистировали судьи на линиях Дерек Итон и Марк Скоулз.

Единственный гол был забит во втором тайме — на 62-й минуте автором забитого мяча стал Бен Ми, которому ассистировал Эшли Вествуд.

«Бёрнли», набрав 45 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (42) опустился на 11-е место. Первое место занимает «Ливерпуль» (86), который уже гарантировал себе чемпионский титул.

В следующем туре «Бёрнли» на своём поле встретится с «Шеффилд Юнайтед». Матч состоится 5 июля. «Кристал Пэлас» 4 июля в гостях сыграет с «Лестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
29 июня 2020, понедельник. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 1
Бёрнли
Бёрнли
0:1 Ми – 62'
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