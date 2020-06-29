«Бёрнли» обыграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» со счётом 0:1 проиграл «Бёрнли». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Обслуживал матч арбитр Саймон Хупер, ему ассистировали судьи на линиях Дерек Итон и Марк Скоулз.
Единственный гол был забит во втором тайме — на 62-й минуте автором забитого мяча стал Бен Ми, которому ассистировал Эшли Вествуд.
«Бёрнли», набрав 45 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (42) опустился на 11-е место. Первое место занимает «Ливерпуль» (86), который уже гарантировал себе чемпионский титул.
В следующем туре «Бёрнли» на своём поле встретится с «Шеффилд Юнайтед». Матч состоится 5 июля. «Кристал Пэлас» 4 июля в гостях сыграет с «Лестер Сити».
- 30 июня 2020
-
00:06
-
00:05
- 29 июня 2020
-
23:55
-
23:51
-
23:47
-
23:39
-
23:27
-
23:21
-
22:56
-
22:47
-
22:35
-
22:27
-
22:13
-
22:09
-
22:08
-
21:48
-
21:48
-
21:23
-
21:04
-
20:55
-
20:48
-
20:38
-
20:30
-
20:15
-
20:11
-
20:03
-
19:53
-
19:45
-
19:41
-
19:29
-
19:22
-
19:05
-
19:03
-
18:51
-
18:36