«Уфа» — «Рубин»: составы команд на матч 25-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Рубина» на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 1 июля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Табидзе, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Голубев, Карп, Урунов.
Запасные: Шафинский, Аликин, Пуцко, Терентьев, Круговой, Йокич, Емельянов, Фольмер, Козлов, Агаларов, Бизяк, Гиоргобиани.
«Рубин»: Дюпин, Зуев, Сантос, Уремович, Самошников, Коновалов Иг., Абильдгор, Кварацхелия, Давиташвили, Макаров, Игнатьев.
Запасные: Коновалов Ив., Бегич, Гранат, Плиев, Могилевец, Бакаев, Йевтич, Поярков, Тарасов, Марков, Степанов.
После 24 туров «Рубин» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, «Уфа» — на 8-й позиции.
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