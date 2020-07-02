«Атакуйте меня, а не «Интер». Конте — о критике в адрес команды

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу в матче 29-го тура Серии А с «Брешией» (6:0).

«Мы забили шесть мячей и не пропустили, так что это может быть поводом для удовлетворения. В наших играх всегда есть положительные моменты, но некоторые люди хотят видеть стакан наполовину пустым, а не наполовину полным. Я не возражаю, [но] атакуйте меня, а не клуб или моих игроков.

Результат не всегда соответствует уровню игры, но это не значит, что всё плохо. Мне понравилось поведение команды. Мы не прекращали атаковать, наша нога была на педали газа», — приводит слова Конте Football Italia, ссылаясь на DAZN.

После 29 туров Серии А «Интер» располагается на третьей строчке в турнирной таблице.