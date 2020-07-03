Алисон в последний раз пропускал четыре гола, играя против «Ливерпуля»

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер пропустил четыре гола в матче 32-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:4).
Последний раз бразильский вратарь пропускал минимум четыре мяча в апреле 2018 года. В этот день «Рома» Алисона уступила «Ливерпулю» на «Энфилде» со счётом 2:5 в матче полуфинала Лиги чемпионов.
В матче 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер».
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 25-й минуте автором забитого мяча стал Кевин Де Брёйне, который реализовал 11-метровый. На 35-й минуте преимущество «горожан» увеличил Рахим Стерлинг с передачи Филипа Фодена. В концовке первого тайма счёт до крупного довёл Фоден с передачи Де Брёйне. Во втором тайме гол в свои ворота забил полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен.
«Манчестер Сити», набрав 66 очков, занимает второе место в АПЛ. «Ливерпуль» (86) — на 1-м месте и уже досрочно обеспечил себе чемпионство.
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