«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в матче АПЛ

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор, ассистировали ему Гари Бесвик и Адам Нанн.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 25-й минуте автором забитого мяча стал Кевин Де Брёйне, который реализовал 11-метровый. На 35-й минуте преимущество «горожан» увеличил Рахим Стерлинг с передачи Филипа Фодена. В концовке первого тайма счёт до крупного довёл Фоден с передачи Де Брёйне. Во втором тайме гол в свои ворота забил полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен.

«Манчестер Сити», набрав 66 очков, занимает второе место в АПЛ. «Ливерпуль» (86) — на 1-м месте и уже досрочно обеспечил себе чемпионство.