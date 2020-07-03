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«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор, ассистировали ему Гари Бесвик и Адам Нанн.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 25-й минуте автором забитого мяча стал Кевин Де Брёйне, который реализовал 11-метровый. На 35-й минуте преимущество «горожан» увеличил Рахим Стерлинг с передачи Филипа Фодена. В концовке первого тайма счёт до крупного довёл Фоден с передачи Де Брёйне. Во втором тайме гол в свои ворота забил полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен.

«Манчестер Сити», набрав 66 очков, занимает второе место в АПЛ. «Ливерпуль» (86) — на 1-м месте и уже досрочно обеспечил себе чемпионство.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
02 июля 2020, четверг. 22:15 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Де Брёйне – 25' (пен)   2:0 Стерлинг – 35'   3:0 Фоден – 45'   4:0 Окслейд-Чемберлен – 66' (автогол)
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