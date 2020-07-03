«Арсенал» выкупил Лесового у «Зенита»
Тульский «Арсенал» выкупил трансфер полузащитника Даниила Лесового у питерского «Зенита», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
«ПФК «Арсенал» подписал полноценное соглашение с 22-летним полузащитником.
Даниил второй сезон выступает за туляков на условиях аренды (права на футболиста принадлежат петербургскому «Зениту»). У «оружейников» было приоритетное право на выкуп трансфера Лесового, чем наш клуб и воспользовался.
В текущем чемпионате России Лесовой провёл 23 матча и отметился тремя голами.
Соглашение полузащитника с ПФК «Арсенал» рассчитано на три года», — говорится в сообщении тульского клуба.
«Арсенал» занимает 10-е место в чемпионате России после 25 туров. 4 июля команда сыграет с московским «Динамо».
- 3 июля 2020
-
18:03
-
17:55
-
17:50
-
17:42
-
17:28
-
17:23
-
16:57
-
16:50
-
16:45
-
16:27
-
16:21
-
16:13
-
16:00
-
15:49
-
15:40
-
15:22
-
15:18
-
14:56
-
14:45
-
14:34
-
14:26
-
14:07
-
13:56
-
13:48
-
13:37
-
13:29
-
13:29
-
13:20
-
13:07
-
13:07
-
12:43
-
12:37
-
12:36
-
12:05
-
12:00
Партнерский контент