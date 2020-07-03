«Арсенал» выкупил Лесового у «Зенита»

Тульский «Арсенал» выкупил трансфер полузащитника Даниила Лесового у питерского «Зенита», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.



«ПФК «Арсенал» подписал полноценное соглашение с 22-летним полузащитником.



Даниил второй сезон выступает за туляков на условиях аренды (права на футболиста принадлежат петербургскому «Зениту»). У «оружейников» было приоритетное право на выкуп трансфера Лесового, чем наш клуб и воспользовался.



В текущем чемпионате России Лесовой провёл 23 матча и отметился тремя голами.



Соглашение полузащитника с ПФК «Арсенал» рассчитано на три года», — говорится в сообщении тульского клуба.

«Арсенал» занимает 10-е место в чемпионате России после 25 туров. 4 июля команда сыграет с московским «Динамо».