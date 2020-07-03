Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» выкупил Лесового у «Зенита»

«Арсенал» выкупил Лесового у «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Тульский «Арсенал» выкупил трансфер полузащитника Даниила Лесового у питерского «Зенита», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

«ПФК «Арсенал» подписал полноценное соглашение с 22-летним полузащитником.

Даниил второй сезон выступает за туляков на условиях аренды (права на футболиста принадлежат петербургскому «Зениту»). У «оружейников» было приоритетное право на выкуп трансфера Лесового, чем наш клуб и воспользовался.

В текущем чемпионате России Лесовой провёл 23 матча и отметился тремя голами.

Соглашение полузащитника с ПФК «Арсенал» рассчитано на три года», — говорится в сообщении тульского клуба.

«Арсенал» занимает 10-е место в чемпионате России после 25 туров. 4 июля команда сыграет с московским «Динамо».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020