Арбитр Федотов: в добавленное время в ворота «Тамбова» не назначили пенальти

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о спорном эпизоде в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Тамбов», произошедшем в добавленное ко второму тайму время.

Встречу обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

«В добавленное время в ворота «Тамбова» не назначили пенальти — защитник гостей тянул Эсекьеля Понсе за футболку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Финальный свисток в матче «Спартак» — «Тамбов» зафиксировал победу гостей со счётом 3:2. Команда Сергея Первушина забила решающие голы на 73-й и 82-й минутах.

«Спартак», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Тамбов» (28) — 12-е.