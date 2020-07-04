Арбитр Федотов: у «Спартака» и Соболева отменили чистый гол
Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о решении главного судьи матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Тамбов» Владимира Москалёва отменить гол нападающего красно-белых Александра Соболева.
На 81-й минуте Соболев головой отправил мяч в ворота «Тамбова» после навеса защитника Айртона, но рефери посчитал, что игрок «Спартака» нарушил правила.
«У «Спартака» и Соболева отменили чистый гол. Там не было ни офсайда, ни толчка в спину», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Матч «Спартак» — «Тамбов» проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». К четвёртой добавленной ко второму тайму минуте счёт 3:2 в пользу гостей. На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.
Арбитр Федотов: судья назначил выдуманный пенальти для «Спартака»
- 4 июля 2020
-
21:23
-
21:22
-
21:06
-
21:01
-
21:00
-
20:51
-
20:48
-
20:43
-
20:40
-
20:32
-
20:28
-
20:22
-
20:21
-
20:20
-
20:13
-
20:08
-
20:00
-
19:40
-
19:35
-
19:30
-
19:22
-
19:21
-
19:14
-
19:01
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:51
-
18:32
-
18:24
-
18:12
-
18:11
-
18:06
-
18:00
-
17:45
Партнерский контент