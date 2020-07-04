Арбитр Федотов: у «Спартака» и Соболева отменили чистый гол

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о решении главного судьи матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Тамбов» Владимира Москалёва отменить гол нападающего красно-белых Александра Соболева.

На 81-й минуте Соболев головой отправил мяч в ворота «Тамбова» после навеса защитника Айртона, но рефери посчитал, что игрок «Спартака» нарушил правила.

«У «Спартака» и Соболева отменили чистый гол. Там не было ни офсайда, ни толчка в спину», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч «Спартак» — «Тамбов» проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». К четвёртой добавленной ко второму тайму минуте счёт 3:2 в пользу гостей. На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.