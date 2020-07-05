Игроки «Локо» разорвали на Кокорине майку и промахнулись с пенальти. Фото матча с «Сочи»

4 июля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Сочи». Встреча завершилась со счётом 0:0.
На 29-й минуте нападающий «Локомотива» Антонио Эдер отправил мяч в ворота «Сочи», однако гол отменили после просмотра видеоповтора — арбитр зафиксировал офсайд. В добавленное ко второму тайму время забил форвард «железнодорожников» Тимур Сулейманов, но гол вновь отменили из-за положения вне игры. На 98-й минуте полузащитник хозяев Алексей Миранчук не сумел реализовать пенальти.
У «Локомотива» ничья стала второй подряд в чемпионате России. В прошлом туре команда Марко Николича поделила очки с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). «Сочи» не выигрывает в РПЛ уже в трёх матчах подряд.
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице российского первенства. В активе московского клуба 49 очков. «Сочи» (30) — на 11-м месте.
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 5 июля 2020
-
11:06
-
10:47
-
10:35
-
10:30
-
10:10
-
10:03
-
09:54
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
06:31
-
06:13
-
04:46
-
04:28
-
04:04
-
03:41
-
03:24
-
03:03
-
02:42
-
02:25
-
02:06
-
01:28
-
00:58
-
00:53
-
00:47
-
00:37
-
00:35
-
00:26
-
00:20
-
00:14
- 4 июля 2020
-
23:56
-
23:47
-
23:38
-
23:25