Игроки «Локо» разорвали на Кокорине майку и промахнулись с пенальти. Фото матча с «Сочи»

4 июля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Сочи». Встреча завершилась со счётом 0:0.



На 29-й минуте нападающий «Локомотива» Антонио Эдер отправил мяч в ворота «Сочи», однако гол отменили после просмотра видеоповтора — арбитр зафиксировал офсайд. В добавленное ко второму тайму время забил форвард «железнодорожников» Тимур Сулейманов, но гол вновь отменили из-за положения вне игры. На 98-й минуте полузащитник хозяев Алексей Миранчук не сумел реализовать пенальти.



У «Локомотива» ничья стала второй подряд в чемпионате России. В прошлом туре команда Марко Николича поделила очки с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). «Сочи» не выигрывает в РПЛ уже в трёх матчах подряд.



«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице российского первенства. В активе московского клуба 49 очков. «Сочи» (30) — на 11-м месте.



Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.