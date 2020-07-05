Криштиану Роналду – 1-й игрок «Ювентуса» с 1960 года, забивший 25 голов в Серии А за сезон

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший в ворота «Торино» (4:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии, отметился знаменательным статистическим достижением, сообщает Gracenote в «Твиттере».

35-летний португалец, отметившийся голом и результативной передачей, стал первым игроком «Ювентуса» с сезона-1960/1961, которому покорилась отметка в 25 забитых мячей за сезон в чемпионате Италии. Прошлое подобное достижение значится за обладателем «Золотого мяча» 1961 года аргентинцем Омаром Сивори, выступавшим за «Ювентус» с 1957 по 1965 год.

В текущем сезоне 35-летний Криштиану Роналду принял участие в 38 встречах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился 29 забитыми мячами и 7 результативными передачами.