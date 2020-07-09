Эдуард Безуглов: Капелло — человек суровый, но справедливый

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов в новом выпуске подкаста «SILA Права» поделился воспоминаниями о бывшем тренере сборной России Фабио Капелло.



«Капелло — человек суровый, но справедливый. Однажды мы летели со сборной в Северную Ирландию. Мы с Капелло остались последними на паспортном контроле. Я даю свой паспорт пограничнику и в этот момент понимаю, что в обложке лежит не загранпаспорт, а внутренний паспорт. Капелло спрашивает: «Док, что случилось?» Я отвечаю: «Ну вот такая ситуация». На что он мне абсолютно спокойно отвечает: «Вечером ждём тебя в отеле. Билет за свой счёт». Вечером я прилетел в Белфаст, а мистер сказал: «Ничего страшного, это рабочая ситуация, со мной такое тоже бывало».



Подноготная спорта глазами спортивных юристов Михаила Прокопца и Юрия Зайцева. Слушайте подкаст «SILA Права» там, где удобно:



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