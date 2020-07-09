«Карпаты» были исключены из УПЛ
Украинская ассоциация футбола приняла решение исключить футбольный клуб «Карпаты» из украинской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт УАФ.
Причиной этому стала повторная неявка на матч без уважительной причины. Команда дважды не явилась на матч УПЛ с «Мариуполем» — календарный и перенесённый. Сопернику «Карпат» были засчитаны технические победы. Аналогичное решение УАФ приняла по поводу оставшихся матчей «Карпат» в текущем сезоне.
Ранее исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин в интервью сообщал о проблемах украинского клуба с финансированием. Функционер заявлял, что у «Карпат» нет собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности.
Футбольный клуб «Карпаты» был основан в 1963 году.
- 9 июля 2020
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