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«Карпаты» были исключены из УПЛ

«Карпаты» были исключены из УПЛ
Футбол / Прочие турниры 0

Украинская ассоциация футбола приняла решение исключить футбольный клуб «Карпаты» из украинской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт УАФ.

Причиной этому стала повторная неявка на матч без уважительной причины. Команда дважды не явилась на матч УПЛ с «Мариуполем» — календарный и перенесённый. Сопернику «Карпат» были засчитаны технические победы. Аналогичное решение УАФ приняла по поводу оставшихся матчей «Карпат» в текущем сезоне.

Ранее исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин в интервью сообщал о проблемах украинского клуба с финансированием. Функционер заявлял, что у «Карпат» нет собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности.

Футбольный клуб «Карпаты» был основан в 1963 году.

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