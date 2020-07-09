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Бакаев отправился со «Спартаком» в Сочи, несмотря на дисквалификацию

Бакаев отправился со «Спартаком» в Сочи, несмотря на дисквалификацию
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев отправился вместе с главной командой красно-белых на выезд в Сочи, несмотря на то что он не сможет принять участие в матче.

Напомним, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1) полузащитник получил восьмую жёлтую карточку в текущем сезоне.

«Спартак» отправился в Сочи. Вместе с командой полетел и Зелимхан Бакаев, который во вчерашнем матче с «Локо» получил восьмую по счёту жёлтую карточку и пропустит субботнюю игру», — сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

«Спартак» после 27 туров занимает седьмое место. Матч 28-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» состоится послезавтра, 11 июля. Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.

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