Лопетеги: «Севилье» было сложно, когда «Атлетик» вышел вперёд, ничего для этого не сделав

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал волевую победу своей команды над «Атлетиком» со счётом 2:1 в матче 35-го тура Примеры.
«Победа была очень важна, потому что с каждым разом остаётся всё меньше и меньше матчей. Встреча обещала быть сложной, особенно когда соперник вышел вперёд ничего для этого не сделав. Морально это было сложно, но моя команда показала характер и амбиции, чтобы вернуться в игру.
Первый тайм прошёл очень ровно, но во втором тайме мы превосходили соперника от начала и до конца. Мы забили два гола, но могли забить и больше. Теперь нам предстоит сыграть с «Мальоркой», которая сегодня победила и захочет победить снова, чтобы остаться в Примере. Такие команды очень опасны, потому что борются за жизнь. Нам нужно хорошо отдохнуть и подготовиться к матчу», — приводит слова Лопетеги официальный сайт «Севильи».
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