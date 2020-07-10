«Севилья» одержала волевую победу над «Атлетиком», забив два гола за пять минут

В матче 35-го тура испанкой Примеры «Севилья» обыграла «Атлетик Бильбао». Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Хозяева открыли счёт — на 28-й минуте отличился Андер Капа. На 69-й минуте Эвер Банега сравнял счёт, а спустя пять минут Мунир Эль-Хаддади вывел «Севилью» вперёд. Банега записал на свой счёт голевую передачу.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давидом Медье Хименесом. Ему помогали Хуан Карлос Барранко Трехо и Хоан Мендес Матео. Резервный арбитр — Альваро Лопес Парра.

После 35 туров «Севилья», набрав 63 очка, занимает четвёртое место. «Атлетик» (48) располагается на 9-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (77).