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«Севилья» одержала волевую победу над «Атлетиком», забив два гола за пять минут

«Севилья» одержала волевую победу над «Атлетиком», забив два гола за пять минут
Футбол / Испания 0

В матче 35-го тура испанкой Примеры «Севилья» обыграла «Атлетик Бильбао». Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Хозяева открыли счёт — на 28-й минуте отличился Андер Капа. На 69-й минуте Эвер Банега сравнял счёт, а спустя пять минут Мунир Эль-Хаддади вывел «Севилью» вперёд. Банега записал на свой счёт голевую передачу.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давидом Медье Хименесом. Ему помогали Хуан Карлос Барранко Трехо и Хоан Мендес Матео. Резервный арбитр — Альваро Лопес Парра.

После 35 туров «Севилья», набрав 63 очка, занимает четвёртое место. «Атлетик» (48) располагается на 9-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (77).

Испания - Примера. 35-й тур
09 июля 2020, четверг. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Капа – 28'   1:1 Банега – 69'   1:2 Эль-Хаддади – 74'
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