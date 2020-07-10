«Манчестер Юнайтед» установил рекорд АПЛ, одержав 4 разгромные победы подряд

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». В составе победителей отличились Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд и Поль Погба.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» одержал четвёртую крупную победу подряд в АПЛ. В каждом матче разница мячей составила минимум три гола, что является рекордом АПЛ, сообщается в «твиттере» OptaJoe.

«Манчестер Юнайтед», набрав 58 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Астон Вилла» (27) — на 19-м месте.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть с «Саутгемптоном». Игра состоится 13 июля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».