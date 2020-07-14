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Клопп привёл Акинфенву в восторг, поздравив его с выходом в Чемпионшип. Видео

Клопп привёл Акинфенву в восторг, поздравив его с выходом в Чемпионшип. Видео
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на победу «Уиком Уондерерс» в финальном матче плей-офф Лиги 1 с «Оксфорд Юнайтед» (2:1).

В составе победителей в настоящее время выступает нападающий Адебайо Акинфенва, который является болельщиком «Ливерпуля». В послематчевом интервью 38-летний футболист заявил, что был бы рад, если бы наставник красных поздравил его через мессенджер WhatsApp.

Спустя некоторое время Клопп исполнил желание Акинфенвы, а футболист поделился видеосообщением немца в своём «твиттере». Сам Адебайо не скрывал восторга, слушая немца.

Клопп отметил, что о словах Акинфенвы ему сообщили игроки «Ливерпуля». Форвард радостно назвал Юргена легендой.

«Это безумие. Легенда отправила мне сообщение в WhatsApp. Этот день уже не может стать лучше. Спасибо тебе, Клопп. Мы это сделали», — написал Адебайо.

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