Клопп привёл Акинфенву в восторг, поздравив его с выходом в Чемпионшип. Видео

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на победу «Уиком Уондерерс» в финальном матче плей-офф Лиги 1 с «Оксфорд Юнайтед» (2:1).



В составе победителей в настоящее время выступает нападающий Адебайо Акинфенва, который является болельщиком «Ливерпуля». В послематчевом интервью 38-летний футболист заявил, что был бы рад, если бы наставник красных поздравил его через мессенджер WhatsApp.



Спустя некоторое время Клопп исполнил желание Акинфенвы, а футболист поделился видеосообщением немца в своём «твиттере». Сам Адебайо не скрывал восторга, слушая немца.



Клопп отметил, что о словах Акинфенвы ему сообщили игроки «Ливерпуля». Форвард радостно назвал Юргена легендой.



«Это безумие. Легенда отправила мне сообщение в WhatsApp. Этот день уже не может стать лучше. Спасибо тебе, Клопп. Мы это сделали», — написал Адебайо.