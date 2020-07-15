Пётр Авен: «Спартаком» трудно руководить без нецензурной лексики

Бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Пётр Авен прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в матче 29-го тура РПЛ.
«Игра и результат понравились, достойно победили. «Спартаком» трудно руководить без нецензурной лексики. Это проблема. Иностранный тренер ею не обладает, поэтому бывают такие проседания. А по классу «Спартак» был сегодня выше. Команда вышла из психологического провала.
С VAR — новый футбол, новая ситуация. Без этой системы был бы другой счёт. Судейство не буду комментировать", — передаёт слова Авена корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Ахматом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Авторы голов — Роман Зобнин, Александр Соболев и Гус Тиль.
После 29 матчей «Спартак» поднялся на восьмое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Москвичи прервали безвыигрышную серию, которая составляла пять матчей. «Ахмат» (31) занимает 13-е место.
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