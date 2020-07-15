«Спартак» разгромил «Ахмат»

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Ахматом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе забил гол на 29-й минуте матча с «Ахматом», однако судья отменил его после видеопросмотра. Перед моментом с голом главный арбитр отменил своё решение о назначении пенальти в ворота грозненцев, решив назначить штрафной.
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин открыл счёт в матче с «Ахматом». На 52-й минуте встречи хавбек забил гол в девятку дальним ударом. На 81-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев забил второй гол своей команды. Самуэль Жиго в центре поля разобрался с тремя соперниками и сделал передачу к штрафной, Соболев легко обыграл Андрея Семёнова, выскочил на ворота и аккуратно перебросил мяч через вратаря.
На 93-й минуте точку в матче поставил Гус Тиль, забив третий гол с угла штрафной.
После 29 матчей «Спартак» поднялся на восьмое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Ахмат» (31) занимает 13-е место. Москвичи прервали безвыигрышную серию, которая составляла пять матчей.
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