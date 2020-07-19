Баннер про Федуна не был согласован с РФС. «Зениту» грозит наказание

Как стало известно «Чемпионату», баннер болельщиков петербургского «Зенита» в матче с московским «Спартаком» (2:1) не был согласован с РФС. «Зениту» грозит наказание.
На баннере болельщиков «Зенита» был изображено лицо владельца «Спартака» Леонида Федуна в телевизоре, вокруг которого собрались фанаты в красно-белых цветах. Это отсылка к первому эпизоду сериала «Чёрное зеркало».
В полуфинале Кубка России петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Счёт был открыт в середине первого тайма — на 24-й минуте автором забитого мяча стал Артём Дзюба, который реализовал 11-метровый, назначенный за фол Ильи Гапонова на Сердаре Азмуне. В концовке тайма московский клуб восстановил равновесие, отличился Александр Соболев с передачи Зелимхана Бакаева. Через несколько минут хозяев вперёд вывел Далер Кузяев с паса Малкома.
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