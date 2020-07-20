«Манчестер Сити» близок к приобретению защитника «Борнмута» Аке за £ 35 млн
Защитник «Борнмута» Натан Аке близок к переходу в «Манчестер Сити», сообщает The Guardian.
По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола намерен усилить оборону команды и хочет видеть Аке в команде. Ожидается, что «Манчестер Сити» заплатит за трансфер £ 35 млн (около € 40 млн). Действующий контракт Аке с «Борнмутом» рассчитан до 2022 года. Сообщается и об интересе со стороны бывшего клуба защитника — лондонского «Челси».
Аке выступает в составе «Борнмута» с 2016 года. До этого играл за «Челси». В нынешнем сезоне 25-летний нидерландский футболист принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. В составе национальной команды Нидерландов Аке играет с 2017 года.
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