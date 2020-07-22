«Не понравилось отношение». Игнашевич раскритиковал игроков после двух товарищеских встреч

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич остался недоволен своей командой после контрольных матчей с владимирским «Торпедо» (3:2) и «Казанкой» (3:4).
«Не понравилось наше общее физическое состояние. Не понравилось отношение футболистов на контрасте игры с «Балтикой», потому что на калининградцев настрой был хороший, а сегодня с этим компонентом оказалось не очень хорошо. Может быть, это обманчивое впечатление, потому что был ранний матч. Но не хочется искать оправданий, мы призываем всех футболистов не делить встречи на товарищеские и официальные, но, к сожалению, в обоих матчах объём беговой работы оставлял желать лучшего.
Мы не делим соперников на команды ПФЛ, рангом ниже, рангом выше. Мы отталкиваемся от себя, и у футболистов есть список требований, которые мы им предъявляем. Они прекрасно понимают, что им нужно делать на футбольном поле. Сегодня нам не понравилось, как они реализовывали план на игру. Всё остальное – с кем мы играем, какого уровня эти команды вообще никого не интересует. И не должно интересовать в данный момент», — приводит слова главного тренера официальный сайт клуба.
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