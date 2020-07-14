Футболисты «Торпедо» устроили Игнашевичу коридор с битами и палками в честь дня рождения

Футболисты московского «Торпедо» поздравили главного тренера команды Сергея Игнашевича с днём рождения. Сегодня, 14 июля, специалисту исполняется 41 год.



Игроки устроили для своего наставника традиционный тоннель, однако при этом вооружились битами и палками. Несмотря на серьёзную подготовку, подопечные Игнашевича обошлись с ним бережно.

Видео доступно на странице «Торпедо» во «ВКонтакте».

Игнашевич стал тренером «Торпедо» летом 2019 года. В нынешнем сезоне московский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, набрав в 27 матчах 53 очка. Турнир из-за угрозы распространения коронавируса был приостановлен, а впоследствии досрочно завершён.



15 июня специалист начал обучение в академии тренерского мастерства на лицензию категории Uefa Pro.