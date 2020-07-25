Бывший игрок ЦСКА Георги Миланов может продолжить карьеру в ОАЭ или Греции

28-летний болгарский полузащитник Георги Миланов, известный по выступлениям за московский ЦСКА, может продолжить карьеру в одном из клубов Греции или ОАЭ.
«Нахожусь в Дубае и веду переговоры с клубом из Объединенных Арабских Эмиратов. В следующий понедельник поеду в Афины, и после переговоров там Георгий решит, где продолжить карьеру — в ОАЭ или Греции», — цитирует агента Миланова болгарский портал Gong.
По информации источника, одним из греческих клубов, заинтересованных в услугах полузащитника, является ПАОК.
Полузащитник является свободным агентом и находится без клуба. Последние два сезона провёл в составе венгерского «Ференцвароша», в составе которого принял участие в 65 встречах во всех турнирах, забив 7 мячей, отдав 17 результативных передач и став обладателем Кубка Венгрии. Игроком московского ЦСКА Миланов стал летом 2013 года, перейдя из болгарского «Литекса» за € 3,6 млн. За «армейцев» провёл 148 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 12 результативных передач. Двукратный чемпион и обладатель Суперкубка России.
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