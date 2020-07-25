Хавбек «Спартака» Игнатов расторг договор с агентом Маньяковым. РФС признал правоту игрока

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов прекратил сотрудничество с агентом Александром Маньяковым, сообщает телеграм-канал «Честность – не порок».



20-летний футболист заключил договор с агентом в начале апреля этого года. Тот пообещал Михаилу перспективы перехода в топ-клубы, однако на деле пригласить хавбека оказались готовы лишь «Уфа» и «Урал».



После этого Игнатов решил разорвать договор с Маньяковым в одностороннем порядке. В середине мая игрок расторг контракт и обратился в палату по решению споров Российского футбольного союза. Агент подал встречное заявление, в котором потребовал со спортсмена неустойку в размере 3 млн рублей. Тем не менее палата признала правоту Игнатова и присудила Маньякову лишь 180 тыс. рублей за время исполнения обязанностей по договору.



Игнатов выступает за основу «Спартака» с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл 1 матч в Российской Премьер-Лиге.

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