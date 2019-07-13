Тихонов: Игнатов – перспективный игрок, но в нём нет и трети от Титова

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о своём отношении к молодому хавбеку Михаилу Игнатову, которого всё чаще сравнивают с легендарным полузащитником команды Егором Титовым. По его мнению, говорить об этом преждевременно.



«Когда его начали сравнивать с Егором Титовым, то я сразу сказал, что там и одной трети от Титова нет. Да, перспектива это хорошо, но результат нужен здесь и сейчас. Безусловно, шансы вырасти у Михаила есть, но надо работать над этим», — приводит слова Тихонова RT.



В минувшем сезоне Игнатов сыграл в восьми матчах за «Спартак» в Российской Премьер-Лиге, три из которых начинал в стартовом составе. Полузащитник отметился одним забитым мячом в гостевом поединке с хабаровским «Енисеем», в котором «Спартак» победил со счётом 3:2.



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