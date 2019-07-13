Тихонов: Игнатов – перспективный игрок, но в нём нет и трети от Титова

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о своём отношении к молодому хавбеку Михаилу Игнатову, которого всё чаще сравнивают с легендарным полузащитником команды Егором Титовым. По его мнению, говорить об этом преждевременно.
«Когда его начали сравнивать с Егором Титовым, то я сразу сказал, что там и одной трети от Титова нет. Да, перспектива это хорошо, но результат нужен здесь и сейчас. Безусловно, шансы вырасти у Михаила есть, но надо работать над этим», — приводит слова Тихонова RT.
В минувшем сезоне Игнатов сыграл в восьми матчах за «Спартак» в Российской Премьер-Лиге, три из которых начинал в стартовом составе. Полузащитник отметился одним забитым мячом в гостевом поединке с хабаровским «Енисеем», в котором «Спартак» победил со счётом 3:2.
- 13 июля 2019
-
11:20
-
11:18
-
11:05
-
10:49
-
10:47
-
10:13
-
10:11
-
10:00
-
09:50
-
09:48
-
09:36
-
09:32
-
09:20
-
09:17
-
07:23
-
07:13
-
05:42
-
04:56
-
03:55
-
03:43
-
03:00
-
02:39
-
02:22
-
02:06
-
01:50
-
01:30
-
01:09
-
00:46
-
00:44
-
00:40
-
00:27
-
00:25
-
00:10
-
00:08
- 12 июля 2019
-
23:56